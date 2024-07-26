Дополнительные электропоезда запустят в Новосибирской области для доставки зрителей на авиационный фестиваль в Мочище

11:31

АО «Экспресс-пригород» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запускает дополнительные электропоезда для доставки зрителей на авиационный фестиваль «За нашу победу – на взлет!», который пройдет 28 июля на аэродроме «Мочище» с 09:00 до 15:00.

Пассажиры смогут быстро и комфортно добраться на электропоездах до станции Мочище, расположенной вблизи аэродрома. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 30 минут, стоимость проезда – 46 рублей, действуют льготы.

Всего в день проведения шоу на этом участке будут курсировать 38 электропоездов и дополнительно 33 электропоезда – именно по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск. Пригородные поезда будут следовать со всеми остановками с интервалом 10-15 минут.

Время отправления электропоездов от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище:

08:17, 08:29, 08:42, 08:54, 09:04, 09:14, 09:27, 09:37, 09:48, 09:59, 10:10, 10:20, 10:32, 10:47, 10:58, 11:10, 11:20, 12:16 по местному времени.

Время отправления электропоездов от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный:

12:09, 12:22, 12:35, 12:48, 13:01, 13:14, 13:27, 13:40, 13:53, 14:06, 14:19, 14:32, 14:41, 14:54, 15:07, 15:20, 15:33, 15:46, 15:59, 16:12 по местному времени.

Также для удобства жителей Новосибирской области организованы маршруты транзитных поездов на южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях. Добраться до станции Мочище можно как на прямых, так и на пересадочных электропоездах через станцию Новосибирск-Главный. Время стоянки/пересадки — от 1 до 10 минут.

Напомним, что быстро и удобно оформить проездные документы на электропоезда можно через бесконтактные способы оплаты проезда: мобильное приложение и чат-бот «Экспресс-пригород», систему быстрой регистрации поездки по банковской карте, а также в терминалах самообслуживания и билетных кассах на станциях.

Для проезда на транзитных электропоездах и с пересадкой необходимо приобрести 2 билета. Чтобы не опоздать на поезд, компания рекомендует приобретать билет в обратном направлении заранее через мобильные каналы продаж.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать: