Дополнительные электропоезда запустят в Новосибирской области для доставки зрителей на авиационный фестиваль в Мочище

АО «Экспресс-пригород» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области запускает дополнительные электропоезда для доставки зрителей на авиационный фестиваль «За нашу победу – на взлет!», который пройдет 28 июля на аэродроме «Мочище» с 09:00 до 15:00.
Пассажиры смогут быстро и комфортно добраться на электропоездах до станции Мочище, расположенной вблизи аэродрома. Время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 30 минут, стоимость проезда – 46 рублей, действуют льготы.
Всего в день проведения шоу на этом участке будут курсировать 38 электропоездов и дополнительно 33 электропоезда – именно по маршруту Новосибирск – Мочище – Новосибирск. Пригородные поезда будут следовать со всеми остановками с интервалом 10-15 минут.
Время отправления электропоездов от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище:
Время отправления электропоездов от станции Мочище до станции Новосибирск-Главный:
Также для удобства жителей Новосибирской области организованы маршруты транзитных поездов на южном, западном, кузбасском и жеребцовском направлениях. Добраться до станции Мочище можно как на прямых, так и на пересадочных электропоездах через станцию Новосибирск-Главный. Время стоянки/пересадки — от 1 до 10 минут.
Напомним, что быстро и удобно оформить проездные документы на электропоезда можно через бесконтактные способы оплаты проезда: мобильное приложение и чат-бот «Экспресс-пригород», систему быстрой регистрации поездки по банковской карте, а также в терминалах самообслуживания и билетных кассах на станциях.
Для проезда на транзитных электропоездах и с пересадкой необходимо приобрести 2 билета. Чтобы не опоздать на поезд, компания рекомендует приобретать билет в обратном направлении заранее через мобильные каналы продаж.
