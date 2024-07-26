Проводники скорого пригородного поезда «Калина красная» встречают пассажиров с табличками с цитатами Василия Шукшина

11:23

Специальные мероприятия для пассажиров в рамках «Шукшинских дней на Алтае» проходят в скором пригородном поезде «Калина красная» сообщением Барнаул – Бийск.

В частности, перед отправлением в рейс гостей встречают проводники поезда с табличками, на которых размещены известные цитаты алтайского писателя, режиссера, актера Василия Шукшина. Кроме того, в пути следования для пассажиров проводят познавательные викторины, посвященные творчеству известного земляка, а также транслируются его фильмы.

Отметим, что скорый пригородный поезд «Калина красная» был запущен 15 лет назад к 80-летию со дня рождения Василия Шукшина.

В настоящее время состав скорого пригородного поезда сформирован из современных пассажирских вагонов. Они оборудованы мягкими эргономичными креслами с откидывающимися индивидуальными столиками и подставками для ног, в каждом кресле вмонтированы разъемы для наушников. Система климат-контроля, обеззараживания воздуха, персональные розетки для зарядки мобильных устройств сделают поездку максимально комфортной и безопасной.

Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Алтай-Пригород» и по тел.: +7 (3852) 29-21-68, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.