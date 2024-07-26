На железнодорожном вокзале Новоалтайска открылась выставка картин для пассажиров

11:17

На железнодорожном вокзале Новоалтайска Западно-Сибирской железной дороги открылась выставка творческих работ местного художника Андрея Гладких. Ее организация стала очередным мероприятием железнодорожников в рамках проекта «Вокзал – территория культуры».

В течение месяца пассажиры, а также жители и гости города смогут ознакомиться с экспозицией, в которой представлены 15 портретов и натюрмортов. Картины написаны с использованием масляных красок и карандаша.

Отметим, что проект «Вокзал – территория культуры» – это серия творческих активностей. В рамках его реализации в течение года на вокзалах Западно-Сибирской магистрали в Алтайском крае пройдут художественные выставки, мастер-классы, концерты и викторины, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.