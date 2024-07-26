Восточно-Сибирская железная дорога за 6 месяцев 2024 года перечислила свыше 18 млрд рублей налогов и страховых взносов

Восточно-Сибирская железная дорога за 6 месяцев 2024 года перечислила свыше 18 млрд рублей налогов и страховых взносов

09:52

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе-июне 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено более 18 млрд рублей налогов и взносов.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило свыше 15,5 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятии – порядка 2 млрд рублей;

в бюджет Забайкальского края – порядка 226 млн рублей;

в бюджет Республики Саха (Якутии) – более 4,5 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.