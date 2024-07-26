Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восточно-Сибирская железная дорога за 6 месяцев 2024 года перечислила свыше 18 млрд рублей налогов и страховых взносов

2024-07-26 09:52
Восточно-Сибирская железная дорога за 6 месяцев 2024 года перечислила свыше 18 млрд рублей налогов и страховых взносов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе-июне 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено более 18 млрд рублей налогов и взносов.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило свыше 15,5 млрд рублей.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

  • в бюджет Республики Бурятии – порядка 2 млрд рублей;
  • в бюджет Забайкальского края – порядка 226 млн рублей;
  • в бюджет Республики Саха (Якутии) – более 4,5 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru