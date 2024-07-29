Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На перегоне Гремячая – Котельниково ведутся восстановительные работы

2024-07-29 19:08
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

11 вагонов пассажирского поезда № 491 Казань – Адлер отправлены на станцию Гремячая. Для подтверждения возможности дальнейшего следования с пассажирами будет проведена проверка их технического состояния.

В работах задействовано более 200 железнодорожников, 2 восстановительных поезда. Специалисты приводят в порядок путь и контактную сеть. Всего необходимо восстановить около 300 м рельсошпальной решетки по обоим путям, а также 3 опоры контактной сети.

По уточненным данным, в результате ДТП на переезде произошел сход 9 вагонов пассажирского поезда.

