17:07

АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислит 24 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус».

Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ». Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8 (800) 333-08-88.

Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково.

На данный момент задерживается движение поездов на этом направлении.

Получить больше информации о фактическом движении поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).