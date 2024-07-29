Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда

2024-07-29 17:07
АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

АО «ФПК» возместит пассажирам, которые находились в поезде во время ДТП в Волгоградской области, полную стоимость проезда и начислит 24 тыс. баллов по программе «РЖД Бонус».

Помимо этого, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от компании АО «СОГАЗ». Узнать более подробную информацию можно по номеру телефона страховой компании: 8 (800) 333-08-88.

Найденные вещи, которые были у пострадавших во время схода поезда, будут переданы на станцию Котельниково.

На данный момент задерживается движение поездов на этом направлении.

Получить больше информации о фактическом движении поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru