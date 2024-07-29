Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О ДТП с пассажирским поездом № 491 Казань – Адлер

2024-07-29 17:00
О ДТП с пассажирским поездом № 491 Казань – Адлер
О ДТП с пассажирским поездом № 491 Казань – Адлер

По уточненной информации, в результате ДТП и схода пассажирского поезда в Волгоградской области госпитализированы 30 человек, в том числе 12 детей.

Также среди пострадавших, которые попали в больницу, – помощник машиниста, 2 проводника-студотрядовца и водитель автомобиля.

Около 100 человек с ушибами и ссадинами получили медицинскую помощь на месте.

Всего в поезде на момент аварии находилось 803 пассажира, 31 сотрудник поездной бригады, а также машинист и помощник машиниста.

В РЖД создана «горячая линия» по вопросам, связанным с происшествием: 8 (800) 775-00-00, далее нажать 2.

