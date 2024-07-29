Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый студенческий женский отряд помощников машиниста электропоезда приступил к работе в Самарской области

2024-07-29 16:11
Первый в России женский студенческий отряд помощников машиниста электропоезда появился в Самарской области. Студенческий отряд «Самарские ласточки» приступил к работе после окончания Самарского государственного университета путей сообщения. Их первые рейсы проходят на Куйбышевской железной дороге в составе локомотивной бригады поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти.

14 выпускниц получили все необходимые знания по программам обучения профессии, прошли специальные курсы по подготовке. Часть практических занятий проходила в моторвагонном депо Безымянка, где им теперь предстоит работать.

«Самым важным для нас стало изучение специфики профессии, особенностей организации пригородного движения, а на практике – отработка обязанностей помощника машиниста. У нас есть наставники и большое желание работать, приносить пользу пассажирам», – рассказала командир студенческого отряда «Самарские ласточки» Екатерина Швец, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

 

