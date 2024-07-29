Пассажиров поезда № 491 Казань – Адлер доставит к месту назначения резервный состав

16:06

В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

Пассажиры, эвакуированные из поезда № 491 Казань – Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды.

По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.