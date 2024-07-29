Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажиров поезда № 491 Казань – Адлер доставит к месту назначения резервный состав

2024-07-29 16:06
Пассажиров поезда № 491 Казань – Адлер доставит к месту назначения резервный состав
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В настоящее время он отправляется из Волгограда и будет подан под посадку на станции Гремячая. Он проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

Пассажиры, эвакуированные из поезда № 491 Казань – Адлер после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, отправлены автотранспортом на станцию Котельниково для размещения на вокзале. Организована раздача воды.

По прибытии резервного состава пассажиры будут доставлены к нему автобусами.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru