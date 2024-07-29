О движении пассажирских поездов в связи с происшествием в Волгоградской области

В настоящее время отправлены измененным маршрутом через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции Волгоград пассажирские поезда формирования АО «ФПК»:
В обратном направлении отправлены измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле поезда:
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.
Информация об изменениях также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения.
Уточнить фактическое движение поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).