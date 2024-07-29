Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении пассажирских поездов в связи с происшествием в Волгоградской области

2024-07-29 15:18
В настоящее время отправлены измененным маршрутом через станции Куберле, Волгодонская, Морозовская, Петров Вал с выходом на основной маршрут на станции Волгоград пассажирские поезда формирования АО «ФПК»:

  • Nº 354 Имеретинский Курорт — Пермь;
  • Nº 510 Новороссийск — Казань.

В обратном направлении отправлены измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле поезда:

  • Nº 127 Красноярск — Адлер;
  • Nº 235 Тында — Анапа.

Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам поездов, задержанных в связи со сходом пассажирского поезда на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области.

Информация об изменениях также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения.

Уточнить фактическое движение поездов можно по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

