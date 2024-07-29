Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области

Глава РЖД Олег Белозёров взял под личный контроль ситуацию с устранением последствий происшествия в Волгоградской области

14:49

Под его руководством создан оперативный штаб по возобновлению движения на перегоне Гремячая – Котельниково.

К месту происшествия направлены 2 восстановительных поезда со станции им. Максима Горького и Сальск.