Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области

По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.
Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.
Отметим, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более 1 км.