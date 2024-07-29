Работники поездной бригады оказывают помощь пассажирам, пострадавшим при сходе поезда в результате ДТП в Волгоградской области

14:37

По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом.

Локомотивная бригада в соответствии с инструкциями предприняла все необходимые в таком случае действия. Машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния избежать столкновения не удалось. Скорость поезда составляла 65 км/ч.

Отметим, что железная дорога в этом месте хорошо просматривается, и видимость поезда при подходе к переезду для водителя составляла более 1 км.