О движении поезда № 29 сообщением Москва – Калининград

14:34

29 июля 2024 года в связи с прекращением электроснабжения пограничной станции Кяна Литовской железной дороги задерживается прибытие фирменного пассажирского поезда «Янтарь» сообщением Москва – Калининград.

Время задержки поезда составляет более 3 часов.

Калининградская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для ввода поезда в график.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.