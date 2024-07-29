Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезд № 148/147 Калининград – Москва продолжит курсировать ежедневно до середины декабря

2024-07-29 12:43
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с высокой востребованностью продлевается курсирование скорого поезда № 148/147 сообщением Калининград – Москва до 14 декабря 2024 года включительно. Поезд будет отправляться ежедневно согласно действующему расписанию.

Время отправления с Южного вокзала Калининграда ­­– 20:35, прибытие в Москву на следующий день в 20:12. В обратном направлении поезд отправляется в 14:14 и прибывает в Калининград в 10:56.

Фирменный поезд «Янтарь» № 30/29 также продолжит ежедневное курсирование.

Напоминаем, что российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Кроме того, продолжают действовать ограничения со стороны Литовской Республики – не более 300 пассажиров в одном составе.

Оформить проездные документы и получить более подробную информацию о проезде в Калининград можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

