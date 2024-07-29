Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Ульяновской области выполнен капитальный ремонт одного из самых загруженных железнодорожных переездов

2024-07-29 10:09
В Ульяновской области выполнен капитальный ремонт одного из самых загруженных железнодорожных переездов
Завершен капитальный ремонт железнодорожного переезда 180 км перегона Шумовка – Лаишевка, через который ежедневно проезжают более 13 тыс. автомобилей, в том числе грузовых.

Так, в рамках комплексного плана обеспечения безопасности движения была выполнена замена комплекта резинокордового настила. В ближайшие несколько дней железнодорожникам предстоит установить направляющие столбики.

В текущем году также уже отремонтировано асфальтобетонное покрытие на проезжей части железнодорожных переездов 5 км (перегон Ульяновск Центральный – Белый Ключ) и на станции Студенческая. Кроме того, запланированы капитальный ремонт на железнодорожном переезде 904 км (ст. Верхняя Терраса) и замена устройства заграждения на переезде 20 км перегона Белый Ключ – Ключищи.

Отметим, что Куйбышевская магистраль ведет системную работу, направленную на модернизацию железнодорожных переездов. Например, регулярно проводится мониторинг технического состояния, по результатам которого переезды ремонтируют либо дооснащают дополнительными системами безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

