В I полугодии текущего года «южными» поездами из Нижнего Новгорода воспользовались более 23 тыс. человек

09:20

Поездами дальнего следования, которые курсируют в направлении курортов юга России из столицы Приволжья, воспользовались более 23 тыс. пассажиров. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Дальними поездами на юг России из Нижнего Новгорода в мае-июне 2024 года воспользовались свыше 16 тыс. пассажиров (+8% к 2023 году). Количество курсирующих составов – 4 поезда прямого сообщения и 5 транзитных.

Отметим, что дополнительные сезонные поезда дальнего следования продолжают курсировать по Горьковской железной дороге в направлении курортов юга России. Так, поезд № 531/532 сообщением Киров – Адлер отправляется в 21:29, а поезд № 241/241 сообщением Киров – Анапа – в 21:49. Составы курсируют через день. В связи с повышенным спросом пассажиров на рейсы к курортам Черного моря количество вагонов в этих составах увеличено более чем 2 раза (поезд № 241/241 – 17 вагонов, поезд № 531/532 – 18).

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.