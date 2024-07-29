Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 90 км пути обновлено на Восточно-Сибирской железной дороге с начала 2024 года в рамках капитального ремонта

2024-07-29 09:05
С апреля по июль 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге выполнен капитальный ремонт 91 км пути. Это 45% от запланированного годового объема работ. Заменено 67 комплектов стрелочных переводов.

Комплекс мероприятий по обновлению железнодорожного полотна включает в себя замену шпал и рельсов, стрелочных переводов и скреплений, очистку щебня, выравнивание пути и замену его на бесстыковой, а также приведение в надлежащее состояние полосы отвода.

В работах задействовано порядка 200 единиц специализированной дорожно-строительной и путевой техники. С ее помощью на всех объектах укладывают бесстыковой путь на железобетонном основании, который позволит повысить уровень безопасности и надежности инфраструктуры, а также увеличить скорость пассажирских и грузовых поездов, сделать поездки более комфортными для пассажиров.

Ремонтно-путевая кампания охватывает все регионы присутствия ВСЖД. Общий план работ на 2024 год составляет 199,5 км. Их планируется завершить в октябре текущего года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

