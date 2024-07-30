Калининградская магистраль направила 355,6 млн рублей на выполнение социальных обязательств по коллективному договору в I полугодии

18:04

На Калининградской железной дороге подвели итоги выполнения коллективного договора в январе-июне 2024 года. На обеспечение социальных обязательств перед работниками и пенсионерами ОАО «РЖД» направило 355,6 млн рублей.

Социальный пакет на одного сотрудника магистрали в первом полугодии составил 43,8 тыс. рублей. Средняя заработная плата превысила 81 тыс. рублей, что на 14,4% больше аналогичного периода прошлого года. На улучшение условий труда было направлено 5,9 млн руб.

Подводя итоги выполнения коллективного договора, начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин отметил, что магистраль остается одним из самых привлекательных и востребованных работодателей региона. В феврале текущего года проведена индексация заработной платы на уровне 4%. Наряду с этим зональных надбавок выплачено на сумму 59 млн рублей. Принятые меры позволили сохранить конкурентное преимущество на рынке труда и обеспечить соотношение заработной платы железнодорожников с региональным показателем на уровне 1,33.

Не смотря на значительный рост ипотечных ставок, ОАО «РЖД» продолжает оказывать корпоративную поддержку своим сотрудникам на приобретение жилья. На магистрали льготой воспользовались 143 человека.

В первом полугодии на Калининградской железной дороге выполнены все обязательства, закрепленные в коллективном договоре, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.