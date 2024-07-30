Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные утренние поезда назначены на маршруте Ростов – Азов с 3 августа

2024-07-30 15:50
Для улучшения качества обслуживания пассажиров с 3 августа на маршруте Ростов – Азов назначаются два дополнительных пригородных поезда. Курсировать они будут по субботам и воскресеньям.

Дополнительная электричка из донской столицы позволит пассажирам с комфортом добираться до Азова в утренние часы. Состав будет отправляться с вокзала Ростов-Пригородный в 07:19.

В пути предусмотрены остановки на станциях и остановочных платформах Заречная, 1352 км, Электродепо, Батайск, 3 км, Стройдеталь, 8 км, Весна (12 км), Кулешовский, 21 км, 23 км, Красногоровка. Прибытие на станцию Азов в 08:26.

В рейс из Азова электропоезд будет отправляться в 08:40 и прибывать на станцию Ростов-Пригородный в 09:44.

Отметим, что после введения дополнительных рейсов на маршруте Ростов – Азов будут курсировать 7 пар пригородных поездов.

Подробную информацию о действующем расписании можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СКППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

