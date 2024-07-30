Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Нижнем Новгороде прошел Кубок начальника Горьковской железной дороги по парусному спорту

2024-07-30 15:40
Кубок начальника Горьковской железной дороги по парусному спорту, приуроченный ко Дню железнодорожника, прошел в Нижнем Новгороде на базе яхт-клуба «Фрегат». Участниками мероприятия стали руководители и работники Горьковской и Куйбышевской магистралей.

Всего в турнире приняли участие 10 команд, каждая из которых состояла из 5 человек – железнодорожников и опытного инструктора. Команды прошли этап из двух гонок. По итогам проведенных соревнований финишировали сразу 4 команды, набрав одинаковое количество очков: третье место – у гостей с Куйбышевской железной дороги, второе заняла команда горьковчан. Команда, которая впервые принимала участие в соревнованиях по парусному спорту, стала победителем и награждена Кубком начальника железной дороги. Каждый участник гонки награжден медалью и памятным подарком.

Основными целями мероприятия являются агитация и пропаганда здорового образа жизни, популяризация и развитие парусных видов спорта на Горьковской железной дороге.

Организаторами мероприятия являются Горьковская железная дорога и Нижегородское обособленное подразделение общественной организации «Российское физкультурно-спортивное общество «Локомотив».

Напомним: кубок проводится с 2023 года. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 10 команд: Горьковской, Северной, Куйбышевской и Октябрьской железных дорог. По итогам соревнований команда Горьковской магистрали заняла первое место, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

