В I полугодии 2024 года работники Горьковской железной дороги провели почти 6,3 тыс. лекций по правилам безопасности для детей и подростков

Работники Горьковской железной дороги за январь-июнь 2024 года провели почти 6,3 тыс. лекций и бесед со школьниками, студентами и детьми дошкольного возраста.

Для закрепления полученных знаний ребятам продемонстрировали видеоролики по безопасности на железнодорожной инфраструктуре и раздали более 58 тыс. тематических материалов (памятки, светоотражающие брелки, раскраски и др.).

Также с начала текущего года совместно с сотрудниками полиции проведены 9,8 тыс. профилактических рейдов, во время которых было выявлено около 58 тыс. случаев нарушений правил безопасного перехода через железнодорожные пути взрослыми и детьми. Из них оштрафовано более 1,3 тыс. человек на сумму свыше 0,5 млн рублей.

За 6 месяцев текущего года на объектах железнодорожной инфраструктуры ГЖД в результате пренебрежения правилами безопасности было травмировано 5 детей, из них 2 – смертельно (в Нижегородской области и Чувашской республике). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев травмирования увеличилось (в январе-июне 2023 года травму получил 1 человек). Наибольшее количество несчастных случаев зафиксировано в Нижегородской области и Республике Татарстан.

В границах Горьковской железной дороги регулярно проводятся профилактические мероприятия, разрабатываются комплексные программы и ведется системная работа по предупреждению транспортных происшествий с причинением вреда жизни или здоровью граждан на железнодорожной инфраструктуре.

Основными причинами травмирования людей на объектах железнодорожной инфраструктуры являются несоблюдение правил безопасного пребывания вблизи железной дороги и невнимательность. Усугубляют ситуацию гаджеты, на которые отвлекаются дети, в том числе прослушивая музыку через наушники.

Горьковская железная дорога призывает родителей и педагогов уделять внимание вопросу профилактики детского непроизводственного травматизма и регулярно проводить с детьми и подростками разъяснительные беседы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.