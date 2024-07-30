В I полугодии 2024 года Северная железная дорога снизила выбросы в атмосферу на 3,4%

В январе-июне 2024 года на Северной железной дороге выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение обеспечено за счет применения ресурсосберегающих и природоохранных технологий, в том числе перевода котельных на более экологичные виды топлива, реализации мер рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

В I полугодии сброс недостаточно очищенных сточных вод сократился на 4% к уровню января-июня 2023 года. Результаты достигнуты за счет плановых работ по обслуживанию и содержанию канализационных сетей, а также использования биопрепаратов на станции биоочистки железнодорожных очистных сооружений в Микуни.

На СЖД на постоянной основе берутся на анализ пробы атмосферного воздуха, сточных вод и питьевой воды, почв, измеряются показатели уровня шума и вибрации в рамках мониторинга состояния окружающей среды и влияния на нее железнодорожных предприятий. Силами объединенной экологической лаборатории дорожного центра охраны окружающей среды в I полугодии проведено более 6,5 тыс. анализов.

Благодаря стратегии раздельного сбора мусора было передано на вторичную переработку 48,1 т бумаги, пластика, стекла и других отходов. За счет проведения ежемесячной корпоративной акции «Ноль негативного воздействия – «зеленая» пятница» железнодорожники сэкономили 28,6 тыс. кВт электроэнергии, 13,4 т угля, бензина, дизельного топлива, мазута. В надлежащее санитарное состояние было приведено 27 га территории, собрано 22,9 т отходов.

Железнодорожники традиционно принимают участие в экологических акциях и мероприятиях по лесовосстановлению. В I полугодии они провели уборку 89 га территории, было собрано 135,5 т отходов, высажено более 35 тыс. деревьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.