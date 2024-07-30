Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года Северная железная дорога снизила выбросы в атмосферу на 3,4%

2024-07-30 12:40
В I полугодии 2024 года Северная железная дорога снизила выбросы в атмосферу на 3,4%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года на Северной железной дороге выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение обеспечено за счет применения ресурсосберегающих и природоохранных технологий, в том числе перевода котельных на более экологичные виды топлива, реализации мер рационального использования топливно-энергетических ресурсов.

В I полугодии сброс недостаточно очищенных сточных вод сократился на 4% к уровню января-июня 2023 года. Результаты достигнуты за счет плановых работ по обслуживанию и содержанию канализационных сетей, а также использования биопрепаратов на станции биоочистки железнодорожных очистных сооружений в Микуни.

На СЖД на постоянной основе берутся на анализ пробы атмосферного воздуха, сточных вод и питьевой воды, почв, измеряются показатели уровня шума и вибрации в рамках мониторинга состояния окружающей среды и влияния на нее железнодорожных предприятий. Силами объединенной экологической лаборатории дорожного центра охраны окружающей среды в I полугодии проведено более 6,5 тыс. анализов.

Благодаря стратегии раздельного сбора мусора было передано на вторичную переработку 48,1 т бумаги, пластика, стекла и других отходов. За счет проведения ежемесячной корпоративной акции «Ноль негативного воздействия – «зеленая» пятница» железнодорожники сэкономили 28,6 тыс. кВт электроэнергии, 13,4 т угля, бензина, дизельного топлива, мазута. В надлежащее санитарное состояние было приведено 27 га территории, собрано 22,9 т отходов.

Железнодорожники традиционно принимают участие в экологических акциях и мероприятиях по лесовосстановлению. В I полугодии они провели уборку 89 га территории, было собрано 135,5 т отходов, высажено более 35 тыс. деревьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru