Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии текущего года пригородные поезда Северной железной дороги перевезли более 3 млн пассажиров

2024-07-30 12:34
В I полугодии текущего года пригородные поезда Северной железной дороги перевезли более 3 млн пассажиров
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-июне 2024 года пригородными поездами АО «СППК» воспользовались 3,3 млн человек, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество перевезенных пассажиров – в Ярославской области: более 1,1 млн человек. В Архангельской области перевезено 717,5 тыс. в Ивановской – свыше 581 тыс. человек.

Пригородным железнодорожным транспортом в Костромской области воспользовалось 379 тыс. пассажиров, в Вологодской – 231,2 тыс., во Владимирской – более 119 тыс. человек. По территории Республики Коми СППК перевезла 153 тыс. пассажиров.

Напомним, что в рамках развития пригородного пассажирского сообщения в Ярославской области в этом году были продлены некоторые маршруты, соединяющие регион с Костромской областью, организованы новые беспересадочные маршруты и маршруты с пересадкой в комфортном временном интервале. В Ивановской области пригородная маршрутная сеть пополнилась новым межрегиональным маршрутом Иваново – Волгореченск осенью прошлого года, в этом году идет разработка проекта по развитию маршрутной сети областного центра.

Подробную информацию о пригородных поездах можно узнать на сайте компании-перевозчика, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru