В I полугодии текущего года пригородные поезда Северной железной дороги перевезли более 3 млн пассажиров

12:34

В январе-июне 2024 года пригородными поездами АО «СППК» воспользовались 3,3 млн человек, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество перевезенных пассажиров – в Ярославской области: более 1,1 млн человек. В Архангельской области перевезено 717,5 тыс. в Ивановской – свыше 581 тыс. человек.

Пригородным железнодорожным транспортом в Костромской области воспользовалось 379 тыс. пассажиров, в Вологодской – 231,2 тыс., во Владимирской – более 119 тыс. человек. По территории Республики Коми СППК перевезла 153 тыс. пассажиров.

Напомним, что в рамках развития пригородного пассажирского сообщения в Ярославской области в этом году были продлены некоторые маршруты, соединяющие регион с Костромской областью, организованы новые беспересадочные маршруты и маршруты с пересадкой в комфортном временном интервале. В Ивановской области пригородная маршрутная сеть пополнилась новым межрегиональным маршрутом Иваново – Волгореченск осенью прошлого года, в этом году идет разработка проекта по развитию маршрутной сети областного центра.

Подробную информацию о пригородных поездах можно узнать на сайте компании-перевозчика, на стендах, расположенных на вокзалах и станциях, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (круглосуточно, для всех регионов России звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.