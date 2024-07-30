Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Первый контейнерный поезд отправлен со станции Печаткино Северной железной дороги

2024-07-30 12:25
30 июля со станции Печаткино (Вологодская область) отправлен первый контейнерный поезд. Он доставит в Китай через пограничную станцию Забайкальск бумагу.

В составе поезда – 42 платформы с 76 контейнерами. Грузовладелец планирует сделать отправки со станции Печаткино регулярными.

За I полугодие 2024 года со станций Вологодской области отправлено 139 контейнерных поездов (на 30 поездов больше, чем в прошлом году), в которых перевезено 392 тыс. тонн грузов (+153 тыс. тонн). Основные грузы, перевозимые в контейнерах, – лесные грузы, бумажная продукция, минеральные и химические удобрения, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

