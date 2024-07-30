Свердловская железная дорога разработала новый маршрут для «грузовых экспрессов»

12:19

В июле Свердловская магистраль в рамках сервиса «Грузовой экспресс» разработала новый маршрут со ст. Нижневартовск на ст. Кунара. Он стал уже шестым маршрутом, организованным СвЖД по запросам крупных предприятий (в основном, производителей цемента) в 2024 году.

«Грузовой экспресс» дает клиентам возможность на опорной станции включать необходимое количество вагонов в состав регулярных поездов, курсирующих по расписанию по постоянным маршрутам (в настоящее время их 49). Это помогает производителям осуществлять поставки готовой продукции по долгосрочным контрактам, а также осуществлять ритмичные технологические перевозки между своими предприятиями. Дополнительно грузоотправители заказывают услугу графиковой доставки групп вагонов от станции расформирования «экспрессов» до конечного получателя.

За 6 месяцев в рамках сервиса отправлено 705,4 тыс. тонн грузов (вдвое больше, чем в I полугодии предыдущего года). В частности, с этого года ускоренные поезда на постоянной основе отправляются со ст. Пашия в Пермском крае назначением на станции Республики Татарстан, Удмуртии и Кировской области, со ст. Кунара (Свердловская область) – на станции Тюменской области и ХМАО-Югры. Организованы поставки сырья со ст. Кунара на ст. Клубника (Челябинская область) для обеспечения производственного цикла крупного холдинга.

В основе сервиса «Грузовой экспресс» лежит технология перевозки грузов по согласованному графику. Ее преимущества перед традиционной технологией (при которой грузовые поезда формируются и отправляются «по готовности») – регулярность, высокая скорость доставки, гарантированное транзитное время. Поезда с фиксированным временем отправления и прибытия на СвЖД курсируют по 220 постоянным маршрутам (+24 направления с начала 2024 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.