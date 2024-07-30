На станции Чебаркуль оборудованы новые пешеходные переходы

11:57

Для обеспечения безопасного прохода граждан через железнодорожные пути завершилось обустройство двух новых пешеходных переходов на станции Чебаркуль. Их оснастили светофорами и звуковой сигнализацией, противоскользящим резинокордовым настилом, знаками безопасности, лестничным спуском, а также специальными барьерами-накопителями. Конструкция последних выполнена в виде «змейки» и позволяет пешеходам увеличить обзор, а также сконцентрировать внимание на приближающихся поездах. Новые переходы оборудованы пандусами и тактильными указателями для маломобильных групп населения, а для перехода в темное время суток установлено дополнительное освещение.

Оценить новшество смогли воспитанники МКУ «Центр помощи детям», для которых провели урок безопасности на накопительной площадке построенного пешеходного перехода. Ребят познакомили с технологией работы вокзала станции Чебаркуль, рассказали о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, последствиях их нарушений, почему нельзя подходить к объектам, находящимся под напряжением, отвлекаться на гаджеты и какие опасности несет увлечение «зацепингом». Каждому участнику мероприятия вручили памятки и буклеты с профилактической информацией.

До конца 2024 года запланировано строительство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на перегоне Челябинск-Южный – Пост Восточный в месте, соединяющем поселок Фатеевка с Ленинским районом города Челябинска.

Для обеспечения безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта ЮУЖД проводит комплексную работу. Помимо строительства пешеходных переходов на участках с интенсивным движением поездов, железнодорожники ежегодно ремонтируют и обновляют существующие переходы, меняют настилы, системы освещения на платформах станций и остановочных пунктах, вырубают кустарники в местах плохой видимости, устанавливают предупреждающие плакаты и знаки безопасности, проводят уроки безопасности для школьников.

Напомним: железная дорога является зоной повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения, переходить пути только в установленных местах, снимать наушники и капюшон, чтобы заметить приближающийся поезд, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.