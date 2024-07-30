С начала года на переездах Восточно-Сибирской железной дороги водители проигнорировали правила дорожного движения более 300 раз

10:26

С начала 2024 года работники переездов Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали свыше 300 нарушений правил дорожного движения. Водители продолжают выезжать на железнодорожные пути несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум.

По каждому факту информация передана в ГИБДД. В отношении 145 автовладельцев приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Всего в 2024 году на переездах Восточно-Сибирской железной дороги произошло 6 ДТП, 1 человек погиб.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.