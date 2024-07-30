Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С начала года на переездах Восточно-Сибирской железной дороги водители проигнорировали правила дорожного движения более 300 раз

2024-07-30 10:26
С начала года на переездах Восточно-Сибирской железной дороги водители проигнорировали правила дорожного движения более 300 раз
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С начала 2024 года работники переездов Восточно-Сибирской магистрали зафиксировали свыше 300 нарушений правил дорожного движения. Водители продолжают выезжать на железнодорожные пути несмотря на запрещающие сигналы светофора и опущенный шлагбаум.

По каждому факту информация передана в ГИБДД. В отношении 145 автовладельцев приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение удостоверений на право управления транспортным средством.

Всего в 2024 году на переездах Восточно-Сибирской железной дороги произошло 6 ДТП, 1 человек погиб.

Восточно-Сибирская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru