Башкирские железнодорожники присоединились к Всероссийской экологической акции «Вода России»

09:38

Железнодорожники в Башкирии привели в надлежащее санитарное состояние прибрежную зону реки Уфа в селе Красный Ключ и реки Белая города Благовещенск в рамках Всероссийской экологической акции «Вода России».

В ходе акции активисты собрали более 15 куб. м мусора. В основном, это бытовые отходы: пластик, стекло, одноразовая посуда, оставленные отдыхающими.

Работники Куйбышевской железной дороги регулярно принимают участие в различных экологических акциях, проводимых в регионах с целью сокращения негативного воздействия на окружающую среду. На магистрали реализуются проекты по раздельному сбору вторичных ресурсов, ликвидации несанкционированных свалок и высадке деревьев, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.