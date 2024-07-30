Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-07-30 09:33
Железнодорожники поздравили 50-тысячного пассажира «Нижегородца»
Фирменный поезд № 35/36 «Нижегородец сообщением Нижний Новгород – Москва перевез 50-тысячного пассажира в этом году.

Обладателем счастливого билета стала жительница столицы Приволжья Екатерина Чистова. Начальник поезда Татьяна Филонова вручила ей памятные подарки.

Екатерина Чистова поблагодарила поездную бригаду «Нижегородца» и всех железнодорожников за возможность комфортно и доступно перемещаться между городами России. Она также отметила, что продолжит пользоваться железнодорожным транспортом.

Напомним, что в 2024 году отмечается 50-летний юбилей запуска в первый рейс фирменного поезда № 35/36 «Нижегородец». Он курсирует ежедневно, время в пути составляет 8 часов. Состав отправляется ночью и прибывает на станцию назначения рано утром.

«Нижегородец» – один из флагманских поездов Горьковского железной дороги. Состав сформирован из современных комфортабельных вагонов, оборудованных системами кондиционирования воздуха, биотуалетами и розетками для подзарядки мобильных устройств. Для удобства маломобильных пассажиров в одном из вагонов предусмотрено специализированное купе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

