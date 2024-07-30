О движении пассажирских поездов в Волгоградской области

О движении пассажирских поездов в Волгоградской области

09:31

В настоящее время на перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

С задержками следуют пассажирские поезда:

№ 455 Челябинск – Новороссийск;

№ 353 Пермь – Имеретинский Курорт;

№ 13 Саратов – Имеретинский Курорт;

№ 59 Новокузнецк – Кисловодск;

№ 127 Красноярск – Адлер;

№ 235 Тында – Анапа;

№ 345 Нижневартовск – Адлер;

№ 354 Имеретинский Курорт – Пермь;

№ 509 Казань – Новороссийск;

№ 510 Новороссийск – Казань;

№ 250 Адлер – Новокузнецк.

Пассажиры поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едут в вагонах поезда № 491, 422 человека следуют в резервном составе № 901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно. 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).