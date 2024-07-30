Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О движении пассажирских поездов в Волгоградской области

2024-07-30 09:31
О движении пассажирских поездов в Волгоградской области
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В настоящее время на перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

С задержками следуют пассажирские поезда:

  • № 455 Челябинск – Новороссийск;
  • № 353 Пермь – Имеретинский Курорт;
  • № 13 Саратов – Имеретинский Курорт;
  • № 59 Новокузнецк – Кисловодск;
  • № 127 Красноярск – Адлер;
  • № 235 Тында – Анапа;
  • № 345 Нижневартовск – Адлер;
  • № 354 Имеретинский Курорт – Пермь;
  • № 509 Казань – Новороссийск;
  • № 510 Новороссийск – Казань;
  • № 250 Адлер – Новокузнецк.

Пассажиры поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едут в вагонах поезда № 491, 422 человека следуют в резервном составе № 901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно. 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях.

Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru