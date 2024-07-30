О движении пассажирских поездов в Волгоградской области

В настоящее время на перегоне Гремячая – Котельниково продолжаются восстановительные работы, движение осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.
С задержками следуют пассажирские поезда:
Пассажиры поезда № 491 продолжают движение двумя составами: 315 человек едут в вагонах поезда № 491, 422 человека следуют в резервном составе № 901. Остальные приняли решение продолжить поездку к месту назначения самостоятельно. 19 пассажиров проходят лечение в медицинских учреждениях.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения опоздания поездов и полного восстановления движения на перегоне Гремячая – Котельниково.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в приложении «РЖД Пассажирам», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).