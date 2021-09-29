20 тыс. пассажиров Куйбышевской железной дороги воспользовались «семейным» тарифом при покупке билета в купе

12:12

С 9 июня российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. С начала акции данным предложением успели воспользоваться 20 тыс. пассажиров Куйбышевской железной дороги.

Семьи с одним или несколькими детьми смогут купить билеты по сниженной цене до конца 2021 года. Тариф рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

В среднем, снижение стоимости проезда в купейном вагоне составляет до 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО «ФПК» при покупке проездного документа). При этом скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами (например, при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, а также при оформлении по воинским и транспортным требованиям, ФСС, ПФР, УСЗН).

Воспользоваться акцией можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Приобрести льготные билеты можно в кассах дальнего следования АО «ФПК», на сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более подробную информацию можно на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Льготы», а также по телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.