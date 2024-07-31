Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В I полугодии 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено более 350 сдвоенных грузовых поездов

2024-07-31 15:37
В I полугодии 2024 года на Горьковской железной дороге отправлено более 350 сдвоенных грузовых поездов
Более 350 сдвоенных грузовых поездов сформировано на станциях Горьковской магистрали в январе-июне 2024 года. Наибольшее количество таких составов было отправлено со станций Балезино и Лянгасово в Кировской области.

Горьковская железная дорога повышает эффективность перевозок грузов за счет увеличения веса и длины грузовых поездов. Это позволяет проводить большее количество поездов за меньшее время, максимально используя пропускную способность направлений магистрали.

Технология основывается на сцепке двух поездов. Движением соединенного поезда управляют 2 синхронно работающих электровоза, расположенные в начале и середине состава.

Cоединенные поезда включают в себя от 100 до 142 вагонов (для сравнения: в обычном грузовом поезде – в среднем, около 70 вагонов). Общий вес состава превышает 10 тыс. тонн.

Кроме того, за 6 месяцев 2024 года на ГЖД сформировано более 5 тыс. поездов повышенной массы (свыше 6,3 тыс. тонн), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

