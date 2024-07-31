Свердловская магистраль отметит День железнодорожника в формате семейного спортивно-музыкального праздника

15:29

В честь Дня железнодорожника Свердловская магистраль организует спортивные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Чествования лучших работников и концерты пройдут 2 августа на площадках ДКЖ в Перми, Нижнем Тагиле и Серове. В Тюмени спортивно-музыкальный праздник для всей семьи будет организован 2 августа на Детской железной дороге. В Сургуте праздничные мероприятия состоятся 4 августа.

В Екатеринбурге главным событием Дня железнодорожника станет благотворительный забег «Достигая цели!». Он пройдет 4 августа на стадионе «Локомотив». Работники СвЖД и члены их семей выйдут на дистанции 500 м или 1520 м (символизирует ширину железнодорожной колеи). Все стартовые взносы будут направлены в благотворительный фонд «Дети России» для адресной помощи детям с нарушением здоровья.

На территории стадиона будут работать развлекательные и спортивные площадки, а также несколько специальных фотозон. На главной сцене выступят зажигательные уральские кавер-группы, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.