Скорый пригородный поезд «Ласточка» перевез двухмиллионного пассажира в Башкирии

Счастливый билет на скорый пригородный поезд «Ласточка» сообщением Уфа – Абдулино приобрел житель села Абдулино Артем Савилов. Ему вручили сертификат «Двухмиллионного пассажира «Ласточки» и сувениры.

«Пользуюсь услугами пригородного железнодорожного сообщения постоянно. Удобный график, возможность приобретения билета со скидкой, через приложение РЖД «Пассажирам» и главное – комфорт и безопасность», – поделился Артем Савилов.

На сегодняшний день в регионе курсируют 5 электропоездов «Ласточка», которые обслуживают маршруты «западного радиуса» Уфа – Приютово – Абдулино, «южно-уральского радиуса» Уфа – Аша, а также маршруты в черте Уфимской городской агломерации, которые пользуются особой популярностью, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.