2 августа в Челябинске пройдет благотворительный забег «Достигая цели!»

2024-07-31 14:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

2 августа в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели!» будет временно ограничено движение по нескольким улицам в центре Челябинска.

С 19:00 до 21:30 будет закрыт проезд по улице Цвиллинга (участок от ул. Орджоникидзе до ул. Лазаретной), улицам Евтеева и Перовской. Также с 19:00 до 21:30 будет закрыто движение трамваев по улице Цвиллинга.

Кроме того, 2 августа с 06:30 до окончания мероприятия нельзя будет парковаться в местах временных ограничений, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

