Празднование Дня железнодорожника и 125-летия Красноярской железной дороги пройдет 3 августа

11:44

В субботу, 3 августа, на Красноярской магистрали состоятся мероприятия в честь Дня железнодорожника. В этом году праздник приурочен к 125-летию Красноярской магистрали и пройдет под знаком Года железнодорожных традиций, объявленного в компании РЖД, а также 50-летия БАМа.

В Красноярском крае тружеников и ветеранов дороги поздравят губернатор региона, начальник КрасЖД, представители законодательной и муниципальной властей.

Передовикам производства вручат награды ОАО «РЖД», а также награды губернатора и Законодательного собрания Красноярского края, главы города Красноярска и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ).

В Красноярске мероприятия пройдут на острове Татышев в формате большого общегородского праздника, который откроется масштабным спортивным событием – благотворительным забегом «Достигая цели!».

Старт забега – в 10:00. Бегунам предстоит преодолеть дистанцию в 5 км. Всем участникам вручат памятную медаль в честь 125-летия КрасЖД. Победителей, занявших I, II и III места, наградят дипломами и ценными подарками.

Официальная часть праздника на главной сцене «Татышев-парка» начнется в 13:00. Тогда же откроются тематические и развлекательные площадки:

«День БАМовца», где можно будет сфотографироваться, потанцевать, спеть песни под гитару и даже угоститься «бамовской кашей»;

«Фестиваль традиций», в рамках которого 12 ключевых подразделений Красноярской железной дороги представят экспозиции о своей работе и визитки «Будем знакомы» (выставка экспозиций будет работать вдоль главной аллеи);

детская площадка: игры, квесты, танцы, фокусы, творческие номера, а также розыгрыш подарков.

В 16:00 состоится подведение итогов «Фестиваля традиций», а завершится праздник танцевальной программой DJ Pasha Pobeda для всех гостей.

В столице Хакасии Абакане лучших тружеников-железнодорожников также будут чествовать 3 августа.

Празднование пройдет в парке отдыха «Самохвал». Начало торжественной церемонии – в 11:00. В течение дня для гостей будут работать детская и спортивная площадки, экспозиция Музея истории КрасЖД, мангальная зона. В программе также конкурс «Парад невест» и концертные программы. Завершится празднование в 21:45 фейерверком.

На станции Саянской в Рыбинском районе Красноярского края 3 августа пройдет общегородской праздник в честь Дня железнодорожника и 65-летия поселка Саянский. Начнется он со спортивных соревнований. В парке Клуба железнодорожников откроются торговые площадки, аттракционы и мастер-классы для детей. Также состоятся торжественное награждение тружеников, концертно-развлекательная программа и фейерверк, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.