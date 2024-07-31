На Северной железной дороге стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

11:25

На Северной магистрали стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД». Самый масштабный конкурс профессионального мастерства среди работников железнодорожной отрасли будет проходить с 29 июля по 2 августа в пяти городах – Ярославль, Ростов, Данилов, Иваново и Вологда. В нем примут участие почти 900 железнодорожников, в их числе конкурсанты и эксперты.

«Чемпионат профессионалов – это одна из вершин вашей работы, которая послужит ступенью для дальнейшего развития в выбранном направлении. Подобные мероприятия являются не только состязанием профессионального мастерства, но и местом общения, развития сотрудничества и человеческих отношений», – отметил на открытии мероприятия начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, обращаясь к участникам конкурса.

В мероприятии принимают участие представители 44 железнодорожных профессий: машинисты, движенцы, энергетики, работники вокзального и пассажирского комплексов, экологи, специалисты по охране труда и управлению персоналом и другие. Конкурсные задания будут включать демонстрацию исключительно практических навыков по 36 компетенциям, полностью отвечающим самым востребованным в компании направлениям, и будут проводиться непосредственно на инфраструктуре дороги.

Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» призван развивать профессиональные навыки, помочь в отработке действий в сложных производственных ситуациях, выявить уникальные методики и практики, которыми пользуются работники, и транслировать лучшие из них в компании.

Железнодорожники, занявшие в региональном этапе первые места, будут представлять Северную железную дорогу в финале чемпионата, который состоится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.