Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железной дороге стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»

2024-07-31 11:25
На Северной железной дороге стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Северной магистрали стартовал региональный этап Чемпионата профессионалов ОАО «РЖД». Самый масштабный конкурс профессионального мастерства среди работников железнодорожной отрасли будет проходить с 29 июля по 2 августа в пяти городах – Ярославль, Ростов, Данилов, Иваново и Вологда. В нем примут участие почти 900 железнодорожников, в их числе конкурсанты и эксперты.

«Чемпионат профессионалов – это одна из вершин вашей работы, которая послужит ступенью для дальнейшего развития в выбранном направлении. Подобные мероприятия являются не только состязанием профессионального мастерства, но и местом общения, развития сотрудничества и человеческих отношений», – отметил на открытии мероприятия начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, обращаясь к участникам конкурса.

В мероприятии принимают участие представители 44 железнодорожных профессий: машинисты, движенцы, энергетики, работники вокзального и пассажирского комплексов, экологи, специалисты по охране труда и управлению персоналом и другие. Конкурсные задания будут включать демонстрацию исключительно практических навыков по 36 компетенциям, полностью отвечающим самым востребованным в компании направлениям, и будут проводиться непосредственно на инфраструктуре дороги.

Чемпионат профессионалов ОАО «РЖД» призван развивать профессиональные навыки, помочь в отработке действий в сложных производственных ситуациях, выявить уникальные методики и практики, которыми пользуются работники, и транслировать лучшие из них в компании.

Железнодорожники, занявшие в региональном этапе первые места, будут представлять Северную железную дорогу в финале чемпионата, который состоится в следующем году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru