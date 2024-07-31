Музеи Куйбышевской магистрали в Самаре с начала 2024 года посетили почти 10 тыс. человек

Музеи Куйбышевской магистрали в городе Самаре приняли почти 10 тыс. человек с начала 2024 года, из них 2,2 тыс. стали посетителями Музея истории Куйбышевской железной дороги, расположенного на территории вокзального комплекса Самара, 7,6 тыс. человек побывали в Поволжском музее железнодорожной техники.

С начала лета 1,5 тыс. посетителей ознакомились с экспонатами как самостоятельно, так и в составе организованных групп в сопровождении гида.

В Музее истории Куйбышевской железной дороги представлено более 3 тыс. уникальных документов, фотографий, макетов подвижного состава и технического оборудования. Выставочные образцы дополнены QR-кодами, содержащими краткую текстовую информацию, а для наглядности применены такие технические решения, как 3D-мэппинг, мультимедиа и интерактивные системы.

Экспозиция Поволжского музея железнодорожной техники представлена под открытым небом и насчитывает более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава. Наибольший интерес посетителей вызывает возможность побывать в кабинах управления скоростного электропоезда ЭР200, паровоза серии Еа и электропоезда Сд.

Главной достопримечательностью музея является макет паровоза уральских конструкторов Черепановых, изобретенного в первой половине XIX века. Также на открытой площадке представлены различные элементы железнодорожной инфраструктуры, среди которых семафоры, светофоры, рельсы различных типов, фрагменты мостов и др.

Отметим, что в административном здании музея, которое было построено в 1874 году и служило вокзалом на станции Дашково, воссоздана атмосфера и интерьер железнодорожных вокзалов XIX века с подлинными предметами этой эпохи, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.