«Ласточка» повышенной комфортности будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа

2024-07-31 09:41
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скоростной поезд «Ласточка» повышенной комфортности будет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 1 августа 2024 года.

Расписание останется прежним. Сдвоенный состав № 731/732 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 13:36 и прибывать в Москву в 17:39, из Москвы поезд № 727/728 будет отправляться в 07:13 и прибывать в Нижний Новгород в 11:04.

В «Ласточке» комплектации «Премиум» представлено 3 класса обслуживания: базовый, эконом и бизнес. В салоне есть все необходимое для комфортного путешествия: кресла с регулировкой, индивидуальные розетки для зарядки гаджетов, кулеры с питьевой водой, места для проезда пассажиров с домашними питомцами, экологически чистые туалетные комнаты. Кроме того, вагоны оборудованы подъемниками для инвалидных колясок и местами со специальными креплениями для них.

Напомним, что в I полугодии «Ласточками» по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезено более 1,8 млн пассажиров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

