Новый современный железнодорожный вокзал открыт в городе Переславль-Залесский Ярославской области

2024-08-01 16:52
1 августа на железнодорожной станции Переславль-Залесский в Ярославской области состоялось торжественное открытие нового современного вокзала. В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов, губернатор Ярославской области Михаил Евраев, начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, а также представители профильных органов государственной власти и туристических компаний и организаций.

Здание вокзала возвели с использованием современных технологий блочно-модульного строительства из долговечных материалов отечественного производства.

«Исторически сложилось, что вокзал является воротами в город и должен соответствовать его архитектурному стилю. Поэтому особое внимание мы уделили его художественному облику, отражающему эпоху ХIX-ХХ веков. Надеемся, что открытие вокзала привлечет больше внимания к такому замечательному городу, как Переславль-Залесский, и уже в ближайшее время пассажиропоток увеличится, появится возможность запустить больше поездов в сообщении с городами Ярославской области и с другими регионами», – подчеркнул Вадим Михайлов.

«Мы хотели бы показать как можно большему числу туристов такую жемчужину Золотого кольца, как Переславль-Залесский, а железная дорога – удобный и быстрый способ добраться сюда. Железнодорожное сообщение и пассажирскую инфраструктуру мы развиваем в комплексе с благоустройством и развитием городской инфраструктуры», – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Вокзальный комплекс мы построили за 9 месяцев. Он оснащен новейшими техническими и бытовыми удобствами и полностью адаптирован для маломобильных пассажиров», – сказал Рашид Сайбаталов.

В новом здании разместился комфортный зал ожидания с кассовой зоной и буфетом. Для пассажиров с детьми предусмотрена детская игровая комната. Все помещения оборудованы системами пожарной автоматики и видеонаблюдения.

Впервые на объекте пассажирской инфраструктуры холдинга «РЖД» установили систему кондиционирования со встроенной функцией ароматизации помещения.

При оформлении интерьера в классическом стиле применили различные элементы декора, учитывающие современные технологии и пожелания пассажиров. Например, для освещения использовали ретролюстры, изготовленные для вокзала по специальному проекту, со светодиодами, а мебель, изготовленную для зала ожидания, встроили USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Также предусмотрена современная навигация и информационное табло, действует система оповещения и электронная очередь, а интерактивный терминал «Виртуальный путеводитель» позволит пассажирам больше узнать о Переславле-Залесском и его исторических достопримечательностях.

По согласованию с Переславской епархией на вокзале обустроена часовня во имя Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Помимо здания вокзала, построена пассажирская платформа, где установили современные навесы, освещение и навигацию. Для создания общего архитектурного ансамбля все элементы выдержаны в ретростиле.

Прилегающая к вокзалу территория благоустроена. Рядом смонтировали детскую игровую площадку с навесом и прорезиненным покрытием. Для удобного подъезда к вокзалу выполнили работы по обустройству разворотного круга, парковки для автомобилей и стоянки для экскурсионных и рейсовых автобусов.

Вокзал в Переславле-Залесском – второй открытый в этом году вокзал Золотого кольца. Первый, на станции Калязин, был открыт в мае.

