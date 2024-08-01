С начала 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги отправлено почти 5 млн пассажиров

В январе-июле 2024 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено почти 5 млн пассажиров, что на 13,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года, из них пригородным сообщением воспользовались более 4 млн 816 тыс. человек (рост составил 12,9%), в дальнем следовании – более 121,6 тыс. пассажиров, что на 47,4% больше показателя января-июля 2023 года.

В июле 2024 года с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено 1 млн 279 тыс. пассажиров (+12,3%), из них в пригородном сообщении – более 1 млн 250 тыс. (+11,8%), в дальнем следовании – 28,4 тыс. (+39,6%).

Пассажирооборот за 7 месяцев превысил 171,5 млн пасс.-км (+18,8%), в том числе в пригородном сообщении он составил 138,8 млн пасс.-км (+13%), в дальнем следовании – 32,6 млн пасс.-км (+51,8%).

Пассажирооборот в июле составил почти 45,5 млн пасс.-км (+17,1%), в том числе в пригородном сообщении – 37,5 млн пасс.-км (+12,6%), в дальнем следовании – 7,9 млн пасс.-км (+44,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.