ОАО «ЖД» тестирует биометрическую систему оплаты услуг на Ленинградском вокзале

12:06

Пассажиры и посетители Ленинградского вокзала в Москве теперь могут оплатить услуги бизнес-зала нового формата по технологии «Оплата одним взглядом». Пилотный проект запущен совместно со «Сбером».

Новый цифровой сервис позволяет ускорить оплату услуг, делая ее проще и удобнее. Для его использования необходимо выбрать на терминале биометрический способ оплаты, затем – встать напротив планшета, который автоматически определит лицо клиента «Сбера» и мгновенно проведет транзакцию. Такой метод оплаты доступен всем, кто подключил функцию оплаты одним взглядом в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Для гостей вокзального комплекса по-прежнему остается доступна оплата по банковской карте или наличными. Дальнейшее развитие этого сервиса будет зависеть от итогов тестирования.

Также на Ленинградском вокзале тестируется новая система оплаты парковок. На въезде и выезде с парковки установили терминалы, оснащенные технологией Fast Track, которые поддерживают все современные способы бесконтактной оплаты и наиболее распространенные платежные системы: Visa, Mastercard и «Мир».