Куйбышевская магистраль приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника

16:29

С 3 по 4 августа праздничные мероприятия, посвященные Дню железнодорожника, пройдут на Куйбышевской железной дороге.

Центральное мероприятие состоится в Самаре 4 августа на территории парка имени Гагарина (вход со стороны ул. Советской Армии), где пройдет большой спортивно-музыкальный праздник для всей семьи. Гостей праздника ждут конкурсы, мастер-классы, розыгрыши призов и выступление артистов, лучшая танцевальная музыка, диджеи и многое другое. Для детей будут работать сладкие зоны и интерактивные площадки. Также приглашаем принять участие в благотворительном забеге «Достигая цели!» на 1520, 5 и 10 тыс. м. Праздничная программа в парке продлится с 09:00 до 14:00.

В Уфе и Ульяновске праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню железнодорожника, состоятся в центральных городских парках.

Так, в Уфе семейный праздник пройдет с 11:00 до 14:00 3 августа в Демском парке культуры и отдыха. В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы города, а с 20:00 до 22:00 состоится дискотека.

В Ульяновске празднование состоится 4 августа с 10:00 до 13:00 в парке Винновская роща. Кроме торжественных мероприятий и концерта, для детей будет организована специальная анимационная программа.

Время во всех программах мероприятий указано местное.

Куйбышевская железная дорога приглашает всех желающих принять участие в праздничных мероприятиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.