Услугой доставки еды к поезду на Горьковской железной дороге с начала года воспользовались почти 500 человек

2024-08-01 15:55
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сервисом по доставке еды к поездам дальнего следования в границах Горьковской железной дороги воспользовались почти 500 пассажиров за 7 месяцев 2024 года. Это превышает аналогичный показатель 2023 года на 20%.

Услуга доступна в Нижнем Новгороде, Владимире, Кирове, Казани, Чебоксарах и Ижевске. Кроме того, сервисом можно воспользоваться в Арзамасе, Сергаче, Агрызе, Канаше, Балезино, а также на станции Красный Узел.

Чаще всего услугой пользуются пассажиры с вокзалов Нижний Новгород, Киров и Канаш. Наиболее популярными являются блюда русской и кавказской кухни.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На столиках в плацкартных, а также на зеркалах купейных, СВ и Люкс-вагонов размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа.

С подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Доставка еды к поезду».

География предоставления услуги продолжит расширяться и на других маршрутах поездов дальнего следования. Перечень кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере подключения их к сервису, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

