Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в июле 2024 года выросли на 3,7%

По оперативным данным, в июле 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 3,5 млн пассажиров, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 2,6 млн (+4,8%), в дальнем следовании – 0,9 млн (+0,6%). Пассажирооборот в июле 2024 года составил 937 млн пасс.-км, что на 2% больше показателя июля 2023 года.

За 7 месяцев (январь-июль) 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 19,2 млн пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, из них в пригородном сообщении – 14,3 млн (+5,3%), в дальнем следовании – 4,9 млн (+5,7%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 4% и составил 5,1 млрд пасс.-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.