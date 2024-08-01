С начала года Горьковская железная дорога вернула пассажирам почти 3,2 тыс. забытых вещей

Сотрудники Горьковской железной дороги нашли и вернули почти 3,2 тыс. оставленных пассажирами вещей в поездах дальнего следования за 7 месяцев 2024 года. За это время путешественники чаще всего забывали документы и различные гаджеты, одежду и аксессуары.

Некоторые пассажиры забывали деревянный меч и шпагу, мультиварку и спиннинг.

Для того чтобы найти вещи, оставленные в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В ней пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту.

Отметим, что потребуется составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте ее нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.