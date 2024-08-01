Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге с начала года выросли на 6,6%

2024-08-01 14:59
Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге с начала года выросли на 6,6%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, за январь-июль 2024 года на ЮВЖД перевезено 7,4 млн пассажиров, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 4,5 млн (+5,8% к показателю 2023 года), в дальнем следовании – 2,9 млн (+7,9%).

В июле перевезено 1,3 млн пассажиров (+2,2% к июлю 2023 года), из них в дальнем следовании – 549 тыс. (+1,8%), в пригородном – 704,2 тыс. (+2,6%).

Пассажирооборот в январе-июле составил 7 млрд пасс.-км, что на 13,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 168,5 млн пасс.-км (+5,9%), в дальнем следовании – 6,8 млрд пасс.-км (+13,3%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

 

