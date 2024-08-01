Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в июле выросли на 10,1%

10:44

По оперативным данным, в июле 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 116,8 млн пассажиров, что на 10,1% выше показателя прошлого года. В том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 102,1 млн человек (+11,4%), в дальнем следовании – 14,7 млн (+1,7%).

Пассажирооборот в июле 2024 года составил 17,5 млрд пасс.-км, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот вырос на 7,4%, составив 3,3 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – на 2,6%, составив 14,2 млрд пасс.-км.

Всего за 7 месяцев 2024 года отправлено 727,8 млн пассажиров (+7,5% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – 654,4 млн пассажиров (+7,6%), в дальнем следовании – 73,4 млн (+6,8%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 7,4% к уровню прошлого года и составил 81,6 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 20 млрд пасс.-км (+6,3%), в дальнем следовании – 61,6 млрд пасс.-км (+7,8%).