Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Делегация ОАО «РЖД» принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия АО «Улан-Баторская железная дорога»

2024-08-01 10:37
Делегация ОАО «РЖД» принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия АО «Улан-Баторская железная дорога»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Делегация ОАО «РЖД» принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию образования монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога», которые проходят в Монголии с 1 по 3 августа 2024 года.

В составе делегации – свыше 50 представителей компании, в том числе первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

В рамках официальной программы представители ОАО «РЖД» примут участие в торжественном совещании и собрании в честь 75-летия образования АО «УБЖД». Здесь железнодорожники двух стран обсудят текущие результаты взаимодействия, а также перспективы его развития.

Затем делегация ОАО «РЖД» примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Дружбы, а также в открытии историко-документальной выставки АО «УБЖД» на центральном вокзале Улан-Батора. Здесь же состоится праздничный парад подвижного состава.

Добавим, что традиционно активное взаимодействие железнодорожников двух стран способствует укреплению и развитию международного сотрудничества, в том числе в вопросах увеличения объемов грузопотока. Так, за 6 месяцев 2024 года через пограничный железнодорожный переход, расположенный на участке границы между железнодорожными станциями Наушки (Россия) и Сухэ-Батор (Монголия), проследовало 4,3 млн тонн грузов, что на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru