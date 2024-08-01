Делегация ОАО «РЖД» принимает участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия АО «Улан-Баторская железная дорога»

10:37

Делегация ОАО «РЖД» принимает участие в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию образования монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога», которые проходят в Монголии с 1 по 3 августа 2024 года.

В составе делегации – свыше 50 представителей компании, в том числе первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

В рамках официальной программы представители ОАО «РЖД» примут участие в торжественном совещании и собрании в честь 75-летия образования АО «УБЖД». Здесь железнодорожники двух стран обсудят текущие результаты взаимодействия, а также перспективы его развития.

Затем делегация ОАО «РЖД» примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику Дружбы, а также в открытии историко-документальной выставки АО «УБЖД» на центральном вокзале Улан-Батора. Здесь же состоится праздничный парад подвижного состава.

Добавим, что традиционно активное взаимодействие железнодорожников двух стран способствует укреплению и развитию международного сотрудничества, в том числе в вопросах увеличения объемов грузопотока. Так, за 6 месяцев 2024 года через пограничный железнодорожный переход, расположенный на участке границы между железнодорожными станциями Наушки (Россия) и Сухэ-Батор (Монголия), проследовало 4,3 млн тонн грузов, что на 11,4% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.