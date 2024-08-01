Первые на Красноярской железной дороге женщины – помощники машинистов электровозов и тепловозов приступили к работе на станциях магистрали

10:20

Впервые на КрасЖД помощниками машинистов электровоз и тепловоза начали работать женщины.

В Красноярске с первым рабочим днем 7 новых сотрудниц локомотивного эксплуатационного депо поздравил начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

«Это поистине историческое событие, которое открывает новые возможности для самореализации женщин. Сегодня на Красноярской магистрали трудятся почти 6 тыс. машинистов и помощников, и потребность в специалистах высокого класса с каждым годом становится только выше. Вы выбрали одну из самых ответственных и сложных профессий в мире транспорта, которая раньше считалась исключительно мужской. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы вам было комфортно работать на железной дороге», – отметил Алексей Туманин.

Прежде чем стать работниками локомотивных бригад, женщины прошли предварительный отбор и успешное 4-месячное обучение в Красноярском учебном центре профессиональных квалификаций ОАО «РЖД», а после сдачи экзаменов – «обкатку» в депо под руководством опытных наставников. Теперь им предстоит работа на грузовых электровозах, которые доставляют составы от городских предприятий до станций в черте Красноярска, а также на маневровых тепловозах, выполняющих сортировку вагонов.

Вместе с ними на Красноярской железной дороге приступили к трудовой деятельности еще 5 женщин, получивших такую же специализацию – необычную профессию помощника машиниста. На свои рабочие места на маневровых локомотивах они вышли в трех депо магистрали – в Ачинске, Иланском и Абакане.

В поездке помощник выполняет сложные и ответственные задачи: следит за сигналами светофоров, путевыми знаками и указателями, а также за показаниями приборов, контролируя, тем самым, работу локомотива и обеспечивая максимальную безопасность движения поезда.

Напомним: возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад (как помощниками машинистов, так и машинистами) появилась благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий, и программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин – помощников машинистов и машинистов.

Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту профессию: определены участки работы и типы подвижного состава, разработан комплекс мер социальной поддержки и т. д. Все локомотивы и электропоезда, на которых трудятся женщины, отвечают современным стандартам. Они эргономичны, многие процессы управления в них автоматизированы, усовершенствованы системы безопасности.

В настоящее время на Красноярской железной дороге продолжается набор и обучение женщин профессии помощника машиниста электровоза и тепловоза, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.